ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الوزراء": معسكر تدريبي للعمال المصريين لاكتساب خبرة بناء ناطحات السحاب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:14 ص
الوزراء: معسكر تدريبي للعمال المصريين لاكتساب خبرة بناء ناطحات السحاب
طباعة
نعيم يوسف
 
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتفق مع الشركة الصينية التي تنفذ حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية، وهي من أكبر شركات المقاولات في العالم، على تخصيص قطة أرض لها لإقامة معسكر لتدريب العمالة المصرية.

وأضاف "يونس"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن المعسكر سيقام في مدينة بدر، وسيتم فيه التدريب على حرف التشييد والبناء، وهم لهم باع وخبرة كبيرة في هذه الصناعة، موضحا أن العمال المصريين لم يكتسبوا من قبل خبرة بناء ناطحات السحاب وسوف يكتسبونها.

وتابع أن ذلك جاء على هامش زيارة رئيس الوزراء لحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، كما زار أيضا حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية، ثم زار مدينة بدر التي يتم فيها تنفيذ مشروعات للإسكان الاجتماعي.
المزيد عن: مصطفى مدبولي مصر توك شو العاصمة الإدارية اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
00:15
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
-
x
15:15
-
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 4:50:29 AM