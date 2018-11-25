"الوزراء": معسكر تدريبي للعمال المصريين لاكتساب خبرة بناء ناطحات السحاب



وأضاف "يونس"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن المعسكر سيقام في مدينة بدر، وسيتم فيه التدريب على حرف التشييد والبناء، وهم لهم باع وخبرة كبيرة في هذه الصناعة، موضحا أن العمال المصريين لم يكتسبوا من قبل خبرة بناء ناطحات السحاب وسوف يكتسبونها.



وتابع أن ذلك جاء على هامش زيارة رئيس الوزراء لحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، كما زار أيضا حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية، ثم زار مدينة بدر التي يتم فيها تنفيذ مشروعات للإسكان الاجتماعي.

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتفق مع الشركة الصينية التي تنفذ حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية، وهي من أكبر شركات المقاولات في العالم، على تخصيص قطة أرض لها لإقامة معسكر لتدريب العمالة المصرية.