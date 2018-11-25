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عاجل.. محمد عنتر: لا يوجد منافس للزمالك في الدوري هذا الموسم

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:14 ص
عاجل.. محمد عنتر: لا يوجد منافس للزمالك في الدوري هذا الموسم
الزمالك
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رامي بشاي
 

تحدث محمد عنتر لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن فرص الأبيض في المنافسة على بطولة الدوري المصري العام لهذا الموسم.

 

وقال عنتر في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة اون سبورت: "أتوقع فوز الزمالك ببطولة الدوري في هذا الموسم، وحتى هذه اللحظة لا يوجد منافس لنا على صدارة الترتيب".

 

وأضاف: "قادرين على الفوز بكل البطولات التي نشارك فيها خلال الموسم الحالي، لن نفوت أي مباراة إلا ونخرج منها فائزين، الزمالك قادر على التتويج بالدوري ومن الممكن أن يأتي فريق بيراميدز ثم الأهلي ثم فريق آخر بجدول الترتيب".

 

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