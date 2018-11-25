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علاء عبد العال يؤكد: إدارة الداخلية فتحت تحقيق في أحداث مباراة الزمالك

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:06 ص
علاء عبد العال يؤكد: إدارة الداخلية فتحت تحقيق في أحداث مباراة الزمالك
الزمالك والداخلية
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عمرو مصطفى
 

كشف علاء عبد العال المدير الفني للداخلية أن إدارة النادي الشرطي قررت فتح تحقيق في أحداث مباراة الزمالك الأخيرة  

 

وقال عبد العال خلال حواره لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " إدارة الداخلية ترغب في معرفة أسباب الأحداث الساخنة التي شهدتها المباراة حتى لا تتكرر مرة أخرى" .

 

ولوح عبد العال بالقميص الأحمر لجمهور الزمالك مما جعل الجماهير البيضاء تقذف زجاجات المياة تجاه مقاعد بدلاء الداخلية.

 

وخسر الداخلية من الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة درامية بالجولة الـ15 للدوري.

المزيد عن: رياضة الزمالك الداخلية الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احداث مباراة الزمالك
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