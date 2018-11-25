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وزيرة الثقافة تتبنى حالة متحدي الإعاقة مجدي عبد السيد

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:03 ص
وزيرة الثقافة تتبنى حالة متحدي الإعاقة مجدي عبد السيد
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أحمد رمضان متولي
 

قررت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، دعم حملة قد التحدي لضعاف السمع وذوي القدرات الخاصة، وقد قررت الوزيرة مشاركة المبادرة في افتتاح مهرجان سينما المرأة المقرر إقامته في شهر يناير المقبل.   

كما تبنت حالة "مجدي عبد السيد" الذي ولد بإعاقة دماغية، لكنه تفوق دراسيًا وحقق مغدلات عالية في التعليم حتى أن جامعة كمبديرج البريطانية رشحته للطالب المثالي.
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