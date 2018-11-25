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وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء المستوى الرفيع

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:49 ص
وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء المستوى الرفيع
وزير التعليم
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ريم محمود
 
كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تصريح صحفي جديد عبر صفحته الشخصية على فيس بوك بشأن المستوى الرفيع، وقال إن الموضوع ليس "إلغاء" أو "عودة" المستوى الرفيع.

وأضاف: "إنما شرحنا أن ما كان يعرف بالمستوى الرفيع تم تحقيق كل اهدافه في نظام جديد تحت مسميات جديدة وبالتالي لا يوجد إلغاء من الأساس وإنما نظام جديد راعينا فيه تلبية طلبات وتوقعات الأهالي".

واستكمل تصريحه قائلاً: استبدلنا المستوى الرفيع بمنهج عصري وأحدث وأكثر فائدة لبناء جيل واع وطني".

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