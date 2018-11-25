رئيس جهاز تنمية المشروعات لـ الشباب: "معندناش واسطة.. وأهلا وسهلا بيكم"



وأضافت "جامع"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه يتم متابعة الشاب بعد التمويل لكي يتم حل المشاكل التي تواجهه بعد بدء المشروع، مؤكدة: "أهلا وسهلا بيهم.. ومن دون واسطة ولا غيره".



وتابعت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة: "كل من يشاهدنا يتقدم بجدية وسوف نقدم له كل شيء".



وأشارت إلى أن أهم مرحلة هو تأهيل المتقدم للمشروع، مشددة على أنه حتى لو لم يوجد لديه فكرة سيمنحوه الفكرة، وبعدها يمكن إلحاقه بدورة تدريبية لكيفية بدء المشروع.

وجهت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رسالة للشباب المصري، قائلة: "إحنا جهاز أنشأته الدولة خصيصا لإيجاد فرص العمل، عن طريق إقامة مشروعات.. اللي عنده فكرة أهلا وسهلا سوف نطورها.. وسنصل معه لمرحلة دراسة الجدوى وتمويل المشروع".