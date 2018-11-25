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ميمي عبد الرازق يبكي على الهواء

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:22 ص
ميمي عبد الرازق يبكي على الهواء
ميمي عبد الرازق
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عمرو مصطفى
 

بكى ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على الهواء، أثناء استضافته ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد.

 

ولم يتمالك ميمي عبد الرازق أعصابه في نهاية حديثه لبرنامج "الماتش" بسبب إقالته من تدريب النادي المصري، عقب أيام قليلة من تعيينه خلفًا لـ حسام حسن المدير الفني الحالي لبيراميدز.

 

وأكد أنه لن يتعامل مع مجلس إدارة المصري من جديد في أي موقع حتى عام 2022، حيث تجرى انتخابات جديدة لمجلس الإدارة.

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