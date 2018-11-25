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أستاذ بطب الأزهر: "الطبيب النفسي زي أي إنسان معرض للاكتئاب"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:19 ص
أستاذ بطب الأزهر: الطبيب النفسي زي أي إنسان معرض للاكتئاب
هشام بحري
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كساب أحمد
 

علق الدكتور هشام بحري، رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، على انتحار طبيب نفسي بدمنهور، قائلًا: "الأطباء النفسيين يتعرضون لضغوط مستمرة بسبب سماع شكاوى المرضى باستمرار"، لافتًا إلى أن الطبيب النفسي مثله مثل أي إنسان معرض للاكتئاب.

وأضاف "بحري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الطبيب النفسي يستمع طوال الوقت لشكاوي وآلام المرضى، معقبًا: "عشان كده عملوا في الأفلام دايمًا كان الدكتور النفسي عنده أمراض نفسية".

وأشار إلى أن فرصة انتحار مريض الاكتئاب تزيد عن الإنسان الطبيعي بنسبة 25% بحسب منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن الاكتئاب في مصر يزداد ويمكن أن يتطور في حال عدم تلقى العلاج المناسب.
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