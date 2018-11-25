استشاري شؤون أسرية: "سنتحول من بشر لحيوانات إذا فقدنا الحياة الجنسية"



وقالت "نبيل" في حوارها ببرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين": نحن نتزوج لكي نستقر ونكون بيت وأسرة، والعلاقة الجنسية في إطار الزواج مهمة، ولكنها ليست الأساس".



وأضافت استشاري الشئون الأسرية: "وليس معنى كلامي أنه عندما تحدث مشاكل بين الزوجين أن تذهب الزوجة لخيانة زوجها أو العكس"، مضيفة: "بعد فقدان هذا الشعور الأفضل أن ينفصل الزوجين"، مشددة على أن دور المثقفين ورجال الدين هو تصحيح المفاهيم لدى الناس، وليس إعطاء مبررات للخيانة.

قالت أشجان نبيل، استشاري شئون أسرية وتطوير المجتمع، إن الحياة الجنسية هامة جدا في الحياة الزوجية لاستمرار النسل، وهى المُحرك الرئيسي في الحياة الزوجية والاستقرار، ولكن إذا فقدت بين الزوجين تحولنا من بشر إلى حيوانات.