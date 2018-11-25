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نور اللبنانية: أول قصة حب في حياتي كنت بسن 15 عاما

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:15 ص
نور اللبنانية: أول قصة حب في حياتي كنت بسن 15 عاما
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مريم الشريف
 

كشفت الفنانة اللبنانية نور، النقاب عن أول قصة حب في حياتها، لافتة إلى أنها  كانت في سن الخامسة عشر عامًا، مشيرة إلى أنها أخبرت والدتها بالقصة والتي كانت بمثابة صديقتها.

وأشارت في سياق آخر خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثي، على قناة "النهار"، إلى أنها كانت فاشلة فى النحو واللغة العربية أثناء دراستها بمدرسة الراهبات.

ولفتت إلى تفوقها في مادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى مادة العلوم.

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