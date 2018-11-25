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وزير الأوقاف: الدولة في عهد "السيسي" تعتني بأبنائها (فيديو)

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:50 ص
وزير الأوقاف: الدولة في عهد السيسي تعتني بأبنائها (فيديو)
وزير الأوقاف
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كساب أحمد
 
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ما حدث في قرية الروضة بشمال سيناء من بناء وتعمير خلال الفترة الأخيرة يعد إنجازًا هائلاً انعكس على تطوير الحياة بالقرية بشكل كبير.

وأضاف "جمعة"، خلال تقرير مذاع ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن وزارة الأوقاف أنشأت عدة مراكز ثقافة إسلامية ومدارس قرآنية في سيناء بسبب إقبال أهالي سيناء عليها، لافتًا إلى أن تواجده الآن في قرية الروضة بشمال سيناء يثبت أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتني بأبنائها.

يذكر أن نحو 30 عنصرًا إرهابيًا في نوفمبر الماضي، قاموا بإطلاق أعيرة نارية على المصلين بمسجد "الروضة" في منطقة "بئر العبد" بشمال سيناء أثناء صلاة الجمعة ما أسفر عن استشهاد 305 وإصابة 128 آخرين.
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