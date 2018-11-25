عكاشة: "جماعة الإخوان كانت تعطي الفنانة مليون جنيها لكي تعتزل"



وتابع، "عكاشة"، في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أنه تم تدمير هذا الفن بسبب "الرايات الدينية"، وفكرة الحلال والحرام، موضحا أن الفن المصري تعرض لظلم، وهجمة شرسة في الثمانينات، من هذه الرايات الدينية.



ولفت إلى أنهم استهدفوا صناعة الفن الذي يحافظ على الهوية العربية، تحت شعار "عايزين الفنانة الفلانية تتوب"، موضحا أن جماعة الإخوان كانت تعطي الفنانات مليون جنيها لكي تعتزل، وهناك فنانات وفنانين اعتزلوا وحصلوا على المال من الجماعة، ثم فوجئنا بهم في رابعة والنهضة وحاليا في تركيا.



وشدد على أن القصة لم تكن قضية دينية ولكنها استهداف للفن المصري لأن مصر كانت مسيطرة بثقافتها على الدول العربية.

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرقص الشرقي الشعبي صناعة مصرية، وكانت مصر تصدره، والآن تسيطر عليه أرمينيات، وروسيات، ودول روسيا الاتحادية، مضيفا: "من الذي دمر هذا الفن وجعلك تستورده؟؟ فكر.. مش قصة حرام وحلال، بس فكرة صناعة مصرية".