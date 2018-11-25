ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عكاشة: "جماعة الإخوان كانت تعطي الفنانة مليون جنيها لكي تعتزل"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:58 ص
عكاشة: جماعة الإخوان كانت تعطي الفنانة مليون جنيها لكي تعتزل
الإعلامي توفيق عكاشة
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرقص الشرقي الشعبي صناعة مصرية، وكانت مصر تصدره، والآن تسيطر عليه أرمينيات، وروسيات، ودول روسيا الاتحادية، مضيفا: "من الذي دمر هذا الفن وجعلك تستورده؟؟ فكر.. مش قصة حرام وحلال، بس فكرة صناعة مصرية".

وتابع، "عكاشة"، في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أنه تم تدمير هذا الفن بسبب "الرايات الدينية"، وفكرة الحلال والحرام، موضحا أن الفن المصري تعرض لظلم، وهجمة شرسة في الثمانينات، من هذه الرايات الدينية.

ولفت إلى أنهم استهدفوا صناعة الفن الذي يحافظ على الهوية العربية، تحت شعار "عايزين الفنانة الفلانية تتوب"، موضحا أن جماعة الإخوان كانت تعطي الفنانات مليون جنيها لكي تعتزل، وهناك فنانات وفنانين اعتزلوا وحصلوا على المال من الجماعة، ثم فوجئنا بهم في رابعة والنهضة وحاليا في تركيا.

وشدد على أن القصة لم تكن قضية دينية ولكنها استهداف للفن المصري لأن مصر كانت مسيطرة بثقافتها على الدول العربية.
المزيد عن: مصر اليوم توفيق عكاشة الفن الرقص الشرقي الإعلامي توفيق عكاشة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
00:15
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
-
x
15:15
-
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 3:20:18 AM