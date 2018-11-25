"التنمية المحلية": برنامج "مشروعك" من الروافد الهامة لتمويل الشباب

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل قرار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بتمويل 1190 مشروع للشباب عن طريق الإقراض



وأوضح "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، مع فضائية مصر الأولي، مساء السبت أن تصريحات وزير التنمية المحلية تتفق تماما مع أهداف الوزارة الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية، من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك.



وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلي أن برنامج "مشروعك" يعد من الروافد الهامة لتمويل الشباب للبدء بمشروعاتهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة.

