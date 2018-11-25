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وزير القوى العاملة: مصر حريصة على حقوق أبنائها في كل مكان

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:59 ص
وزير القوى العاملة: مصر حريصة على حقوق أبنائها في كل مكان
محمد سعفان
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هدى عبدالرازق
 
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنهم يحاولون أن يسابقوا الزمن لتوفير فرص عمل للشباب، معقبا: "عايزين نحقق أفضل مما تم تحقيقه الفترة الماضية"، مؤكدا أن ملف توفير فرص عمل للشباب على رأس أولويات كل المحافظات.

وعن الصيدلي المقتول في السعودية، أشار "سعفان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن مصر حريصة على حقوق أبنائها في كل مكان، مؤكدًا أن هناك متابعة للتحقيقات انتظارًا للمحاسبة. 

وأضاف أنهم لا يبحثون عن حقوق الصيدلي المالية فقط، بل معاقبة الجاني على جرمه، مؤكدًا أنها كانت واقعة مؤلمة لمصر كلها، وليست لأسرة الصيدلي فقط، منوهًا بأن الوزارة تعمل على مساعدة كل المنشأت العاملة في مصر على توفير كل مقومات السلامة والصحة المهنية. 

وعن أزمة 400 عامل بشركة الثغر في منطقة الألف مصنع، أوضح أنهم يستمعون لطرفي المشكلة سواء أكانوا العمال، أو صاحب العمل، سعيًا للوصول لحل يرضي الطرفين.
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