حقوقي منتقدًا مقترح آمنة نصير عن مكافأة نهاية الخدمة للزوجة: "هنعملها تجارة"
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:00 صكساب أحمد
هاجم وائل نجم، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان، الدكتورة آمنة نصير، الأستاذة بجامعة الأزهر الشريف، بسبب مطالبتها بحصول الزوجة على مكافأة نهاية الخدمة عند الطلاق بنسبة تصل لـ50% حال استمرار الزواج لأكثر من 25 عامًا.
وقال "وائل"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية"on e"، مساء السبت، قائلًا: "انتى يا دكتورة تسيئ للأزهر الشريف بتصريحاتك التي تخالف الشرع.. إحنا هنعملها تجارة".
ولفت إلى أن نسبة قضايا الخلع في المحاكم تصل لـ 90%، وتطبيق فكرة مكافأة نهاية الخدمة للزوجة عند طلاق سيزيد من معدلات الطلاق بشكل أكبر.
وقال "وائل"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية"on e"، مساء السبت، قائلًا: "انتى يا دكتورة تسيئ للأزهر الشريف بتصريحاتك التي تخالف الشرع.. إحنا هنعملها تجارة".
ولفت إلى أن نسبة قضايا الخلع في المحاكم تصل لـ 90%، وتطبيق فكرة مكافأة نهاية الخدمة للزوجة عند طلاق سيزيد من معدلات الطلاق بشكل أكبر.