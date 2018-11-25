عاجل.. براتو يقود هجوم ريفربليت أمام بوكا جونيورز

أعلن مارسيلو جالاردو المدير الفني لنادي ريفيربليت الأرجنتيني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي بوكا جونيورز، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أرماني

خط الدفاع : مونتيل، مايدانا، بينولا، كاسكى

خط الوسط : بيريز، بونزيو، بالاسيوس، فيرنانديز، مارتينيز

خط الهجوم : براتو