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عاجل.. براتو يقود هجوم ريفربليت أمام بوكا جونيورز

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:05 ص
عاجل.. براتو يقود هجوم ريفربليت أمام بوكا جونيورز
ريفر بليت وبوكا
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أحمد عصام
 

أعلن مارسيلو جالاردو المدير الفني لنادي ريفيربليت الأرجنتيني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي بوكا جونيورز، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس.

 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

 

حراسة المرمى : أرماني

 

خط الدفاع : مونتيل، مايدانا، بينولا، كاسكى

 

خط الوسط : بيريز، بونزيو، بالاسيوس، فيرنانديز، مارتينيز

 

خط الهجوم : براتو

 

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