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مقتل 14 إرهابيا في ضربات جوية شمالي العراق

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:03 ص
مقتل 14 إرهابيا في ضربات جوية شمالي العراق
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وكالات
 
أعلنت وزارة الدفاع العراقية يوم السبت، عن تنفيذ طيران الجيش والتحالف الدولي ضربات دقيقة في جبال عطشانة، أدت إلى مقتل 14 إرهابياً.

وقالت الوزارة في بيان، بحسب "السومرية نيوز"، إن "طيران الجيش والتحالف الدولي نفذ ضربات جوية دقيقة، ضمن عمليات الإنذار الأخير، في تلال عطشانة".

وأضافت أن "الضربات أسفرت عن تدمير 3 أوكار لعصابات داعش الإرهابية، ومقتل 14 إرهابياً"، مشيرة إلى أن "الضربات جاءت كغطاء جوي لتنفذ عملية تفتيش واسعة في تلال الجبال، وبإشراف مباشر من قبل قائد عمليات نينوى اللواء نجم عبدالله الجبوري، ونائبه وقائد الفرقة".

يذكر أن طيران الجيش والتحالف الدولي يقوم بين فترة وأخرى، بتنفيذ ضربات جوية على أوكار وأنفاق تنظيم داعش في المناطق التي كان يسيطر عليها، حيث تسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصره. 
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