نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يدعو نظيره الكيني لزيارة مصر دعمًا للعلاقات الأخوية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ "البرلمان" يصوت على 3 قوانين بشكل نهائي، وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد، وعدد من الأخبار الهامة.





يصوت مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في الجلسة العامة المُقرر انعقادها غدًا الأحد، على 3 مشروعات بشكل نهائي وهم: "مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981".





يسود غدا الأحد، طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليل.





غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي متجهاً إلى العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة رسمية يجرى خلالها مباحثات هامة مع كبار المسئولين بدولة السودان الشقيقة.





صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الكينى كينياتا.





أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالقارة الأفريقية، لا سيما في ظل التطورات السياسية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي على وجه الخصوص.











