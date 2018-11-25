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نور: "طفولتي عشتها في حرب لبنان.. وهذا أصعب يوم في حياتي"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:02 ص
نور: طفولتي عشتها في حرب لبنان.. وهذا أصعب يوم في حياتي
نور
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مريم الشريف
 
أكدت الفنانة اللبنانية نور، أنها من منطقة رومى بجبل لبنان، وعاشت جزء كبير من طفولتها فى الحرب، لافته إلى أنها كانت أوقات متوترة كثيرا، لاستمرار الحرب لشهور ثم استقرار الوضع لتعود الحرب مرة آخرى وهكذا.

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على قناة "النهار"، أنها وأسرتها كانوا يتواجدوا لشهور فى الملجأ اختباء من ضرب النار، مشيرة إلى أن أصعب يوم مر عليها ووالدتها وشقيقتها الصغرى كارين، هو فقدان الإتصال مع والدها ليوم كامل، حيث أعتقدوا أنه أصابه مكروهه فى الحرب، إلا أن هدأ روعهم بعدما عاد والدها.
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