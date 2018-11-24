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إيطاليا تتهم مالطا بالتقاعس مجددا عن إنقاذ المهاجرين

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:57 م
إيطاليا تتهم مالطا بالتقاعس مجددا عن إنقاذ المهاجرين
ماتيو سالفيني
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وكالات
 

اتهم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم السبت، مالطا بالتقاعس مجددا عن إنقاذ المهاجرين في عرض

البحر وتتركهم يتجهون إلى شواطئ إيطاليا.


ووفقًا لسالفيني، فقد ترك قارب دورية مالطي "زورقا صغيرا يحمل ما يتراوح بين 150 و200 مهاجر في وسط

 البحر الأبيض المتوسط"، وتركه "يتجه إلى إيطاليا".


وأضاف: "لقد تولت فاليتا دور تنسيق عمليات الإنقاذ، لكن كالعادة تحاول إلقاء المهاجرين إلى بلادنا".


وعلق سالفيني على حادثة منفصلة نبهت إليها مؤسسة الإنقاذ الخيرية "ميديترينيا" في وقت متأخر من أمس 

الجمعة، قائلا إن خفر السواحل الليبي تدخل أثناء الليل لإنقاذ حوالي 100 مهاجر في البحر.


ومع ذلك، انتقدت "ميديترينيا" سالفيني بسبب عدم توضيح عدد من تم إنقاذهم بالضبط، والموقع الذي تم نقلهم

 إليه، وما إذا كانت هناك أية وفيات، كما أوحى نداء الاستغاثة الذي أطلقه المهاجرون.


وسبق أن اتهم سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، مالطا بالتهرب من مسؤولياتها عندما يتعلق الأمر

 بالتعامل مع التدفق المستمر للمهاجرين من شمال إفريقيا.

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