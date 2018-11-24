بوتشيتينيو: كانت لدينا الرغبة في الفوز.. وأتفهم سبب إحباط جماهيرنا

أشار الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى أنه عندما يفوز فريقه تكون الخطة من المدرب، واليوم كانت هناك رغبة للفوز على تشيلسي

وقال بوتشيتينيو في تصريحات صحفية: "يوجد لدينا تحدي الان وهو المحافظة على المنافسة والمحافظة على هذا الاداء ، النقاط الثلاث مهمة ونحتاج لاستخدامها كمثال في المستقبل، من الصعب على الجماهير المجيء الى ويمبلي".



