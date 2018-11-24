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"25 عُمرة.. جهاز عرائس.. عمليات جراحية".. تعرف على خدمات "واحد من الناس"

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:58 م
25 عُمرة.. جهاز عرائس.. عمليات جراحية.. تعرف على خدمات واحد من الناس
الإعلامي د.عمرو الليثي
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الفجر الفني
 
قال الإعلامي د.عمرو الليثي، إنه سعيد بتواصل المواطنين مع صفحة برنامجه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضاف الليثي، من خلال برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم السبت، أن برنامجه سيستمر في تقديم كل الخدمات للمحتاجين، وهناك 25 رحلة عمرة مقدمة من المهندس حسام قباني رئيس جمعية الأورمان، وسيتم توزيعها قريبًا، إضافة إلى وجود جهاز للعرائس وتوصيل مياه للقرى، وجميع أنواع العمليات الجراحية، سواء أكانت قلبًا أم عيونًا أم عمليات أخرى مختلفة.

وتابع الإعلامي: نحاول من خلال البرنامج أن نلبِّي احتياجات المواطنين، وهدفنا إدخال البهجة والسرور إلى قلوبكم وبيوتكم.
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