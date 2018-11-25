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الغرفة التجارية: "عصافير الهند بتأكل رز أكثر من الشعب المصري"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:05 ص
الغرفة التجارية: عصافير الهند بتأكل رز أكثر من الشعب المصري
رجب شحاتة
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داليا الحسين
 
قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، مُعلقًا على عدم قرار وزارة التموين بعدم الاعتماد على الأرز الهندي فقط، قائلا: "الهند ثاني أكبر دولة تصدر الأرز، مينفعش نقول كده يا وزارة تموين، اللي بتأكله العصافير هناك قد اللي بيأكله الشعب المصري هنا".

وأضاف "شحاته" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، اليوم السبت: "صدقني عندنا رز مصري يكفينا ولكن المشكلة في تخزين الطعام بزيادة عن الاحتياج والعقائد عن الفلاح".

وأضاف أن الهجوم على الأرز الهندي من الإعلام والصحافة، جعله يرمي الكرة في ملعب وزارة الزراعة والمختبرات.
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