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بشرى سارة بشأن الـ16 مصريًا المختطفين في ليبيا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:05 ص
بشرى سارة بشأن الـ16 مصريًا المختطفين في ليبيا
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رقية جمال
 
قال هاشم حسن، شقيق حسام حسن أحد المختطفين بليبيا، إن شقيقه ضمن 16 مواطنًا من أبناء قرية الهردة التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ يعملون في ليبيا، جرى اختطافهم من قبل مجموعة من الليبيين، نتيجة خلافهم مع شخص يُدعي سلامة على أمور مادية.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، اليوم السبت، أن سلامة أحد ابناء القرية نصب على مجموعة من الليبيين، وعاد لمنزله في القرية.

وأوضح أن الرجل الليبي أفرج عن الـ16 مواطنًا المصري بعد توقيعهم على شيكات له لضمان حقه الموجود مع سلامة، لمدة ساعة واحدة، وتم تجميعهم مرة أخرى من قبل قوات مكافحة الإرهاب منذ 3 أيام، وسيتم التحقيق معهم والإفراج عنهم الأحد، وفقًا لما أكده له شقيقه.
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