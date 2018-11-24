لا تجعل المتعة والإثارة تفوتك .. بث مباشر مباراة بوكا جونيورز VS ريفر بليت الان بدون تقطيع

بث مباشر مباراة بوكا جونيورز VS ريفر بليت الان بدون تقطيع





نعرض عليكم بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم السبت 24-11-2018 وذلك في مباراة نهائي كوبا الليبرتادوريس2018، حيث مشاهدة مباراة ريفربليت وبوكا جونيور يلا شوت أون لاين اليوم هي مباراة الإياب من النهائي المنتظر والتي يستقبل من خلالها ريفر بليت البوكا، في المواجهة التي يبحث من خلالها الفريقين على تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التتويج بلقب القاري والمشاركة في مباريات كاس العالم للأندية 2018.





بث حي مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم

ستنطلق مشاهدة مباراة نهائي الليبرتادورس بين بوكا جونيور وريفربليت لايف، ابتداء من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت غرينتش العالمي وهو نفس توقيت لندن، وفي الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر وتونس والجزائر، وفي الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت مصر، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





أما القناة المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشرة اليوم السبت الموافق ل 10 نوفمبر 2018، ستكون هي قناة أبوظبي الرياضية أش دي 2، وسيتواجد في التعليق على اللقاء معلقين وهما كل من المعلق علي سعيد الكعبي، بجانب المعلق محمد الشامسي.



كورة اون لاين مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت يوتيوب

في هذه الفقرة إليكم بث لايف مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم في مباراة الاياب من نهائي القرن المرتقب من الجماهير العربية والعالمية، حيث سنعرض عليكم بشكل محدث مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت كورة جول ستار اون لاين، وكل ما عليكم العودة إلينا قبل انطلاقة المواجهة من اجل مشاهدة لقاء نهائي كوبا الليبرتادوريس 2018 اليوم.