شاهد.. الصور الكاملة للعرض الأول لفيلم "الكيلو ٦٤" في مهرجان القاهرة السينمائي

رفع فيلم "الكيلو ٦٤" للمخرج أمير الشناوي لافته كامل العدد في العرض الاول للفيلم في الدورة 40 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم الكيلو ٦٤ ينافس في مسابقة آفاق السينما العربية ليعتبر الفيلم التسجيلي الوحيد الذي ينافس في هذه المسابقة، وقد حرص على حضور الفيلم كلا من المخرجين تامر محسن وأمير رمسيس وشريف البنداري وأيتن أمين ومحمد حماد والمؤلفين مريم نعوم وهيثم دبور ود. مرفت أبو عوف ود. مصطفى الفقي بالإضافة إلى الفنانة مي الغيطي

يذكر أن العرض الثاني لفيلم الكيلو ٦٤ سيكون غداّ، يوم 25 نوفمبر، الساعة 09:30 مساء في سينما كريم 1 بوسط البلد، وكان قد طرح المخرج أمير الشناوي الإعلان الرسمي لفيلم الكيلو ٦٤ على الصفحة الرسمية على الفيسبوك

فيلم الكيلو ٦٤ يدور حول صيدلي شاب يدفعه طموحه ليبتعد عن مجال دراسته ويتجه لزراعة الصحراء متاثراَ بروح ثورة يناير، لكن سرعان ما يصطدم طموح هذا الشاب بالكثير من الصعوبات خلال رحلته.

فيلم الكيلو ٦٤ من إخراج أمير الشناوي، منتجين محمد طاهر و كريم الشناوي، منتج مشارك أمير الشناوي ، مدير التصوير محمد طاهر، مونتاج بدر ضاحي، موسيقى تصويرية كريم يونس، مكساج أحمد عدنان، تصحيح ألوان أحمد أبو الفضل، مساعد المخرج أحمد عبد السلام،، الفيلم من إنتاج Digital Tales Productions، Red Star for Production and Distribution، BluePrint Productions

أمير الشناوي صانع أفلام مصري ومخرج أفلام تسجيلية ولد في القاهرة عام 1991، حصل على شهادة الماجيستير في الأفلام التسجيلية من Goldsmiths بجامعة لندن عام 2017، ومنذ عام 2010 يعمل أمير في مجال الأفلام وخلال الخمس سنوات الماضية قام بإخراج عدد من الأفلام التسجيلية لمجموعة متنوعة من المنظمات الدولية التي تعمل في مصر، وفي عام 2015 عمل أمير الشناوي كمساعد مخرج في الفيلم الحائز على جوائز اشتباك للمخرج محمد دياب، ويذكر أن أمير قد تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2013 متخصصا في فنون وسائل الإعلام بالإضافة ألى دراسته السينما والحضارة العربية والإسلامية. كما درس أيضا الصحافة في كلية الأعلام بالدنمارك عام 2011، ويعتبر فيلم الكيلو 64 هو الفيلم التسجيلي الطويل الأول لأمير الشناوي.

موعد العرض الثاني لفيلم الكيلو 64 في مهرجان القاهرة السينمائي يوم الأحد 25 نوفمبر، الساعة 09:30 مساء، في سينما كريم 1.