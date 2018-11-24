نور: لست إنطوائية.. وهذا سر غيابي الإعلامي
السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:51 ممريم الشريف
نفت الفنانة اللبنانية نور، أن تكون شخصية إنطوائية، لافته إلى أنها خجولة قليلا لكن هذا ليس سبب عدم ظهورها إعلاميا ولكن الأمر يعود إلى عدم تفضيلها التواجد إعلاميا إذا لم يكن لديها عمل فني معين.
وأضافت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "النهار"، أنها حينما يكون لديها عمل فنى تظهر فى الإعلام وتتحدث عنه.
وأضافت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "النهار"، أنها حينما يكون لديها عمل فنى تظهر فى الإعلام وتتحدث عنه.
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