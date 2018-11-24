نور: لست إنطوائية.. وهذا سر غيابي الإعلامي



وأضافت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "النهار"، أنها حينما يكون لديها عمل فنى تظهر فى الإعلام وتتحدث عنه.

نفت الفنانة اللبنانية نور، أن تكون شخصية إنطوائية، لافته إلى أنها خجولة قليلا لكن هذا ليس سبب عدم ظهورها إعلاميا ولكن الأمر يعود إلى عدم تفضيلها التواجد إعلاميا إذا لم يكن لديها عمل فني معين.