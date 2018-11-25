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أديب لـ الخارجية المصرية: "سفارتنا في تركيا لازم تتفلى"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:22 ص
أديب لـ الخارجية المصرية: سفارتنا في تركيا لازم تتفلى
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك حالة من التخبط في الإعلام التركي بشأن وجود لقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، معقبًا: "إيه الموضوع يا إردو".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء السبت، إلى أن بعد التسجيلات داخل القنصلية السعودية بواسطة الأجهزة الأمنية التركية، يجب أن تقوم الدول العربية بمسح قنصلياتهم وسفارتهم داخل اسطنبول وأنقرة، منوهًا بأنه أصبح بما لا يدع مجال للشك أن السلطات التركية تتجسس على المقار الدبلوماسية على أرضها.

ووجه رسالة إلى الخاارجية المصرية: "لازم السفارة المصرية في تركيا تتفلى.. إذا كانوا بيتصنتوا على السعودية، أمال هيعملوا معانا إيه، وهيعملوا إيه في الإمارات".
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