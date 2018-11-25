آمنة نصير تُطالب بحصول المرأة على نصف دخل الرجل حال طلاقها



طالبت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، بسن قانون يعطى المرأة المطلقة مكافأة مالية بحسب مدة الزواج، معقبة: "يعني تأخذ 5% لو اتجوزت 5 سنوات، وفي حال الزواج لمدة 25عامًا تحصل على50% من دخله".



وأضافت "نصير"، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"،مساء السبت، أن المرأة بعد تخطيها الـ50 عامًا تصبح مريضة ولا تستطيع أن تبدأ حياة جديدة، ولذلك يجب أن تحصل على نصف دخل زوجها لكي تستطيع العيش بشكل كرم.



ولفتت إلى أنها تهدف من هذا المقترح صون كرامة المطلقة خاصة الكبيرة، لافتة إلى أن هذا المقترح تسميه بمكافاة نهاية الخدمة.

