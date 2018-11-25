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"الكنيسي" يوجه رسالة لـ"الأعلى للإعلام" بشأن لائحة الجزاءات

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:55 ص
الكنيسي يوجه رسالة لـالأعلى للإعلام بشأن لائحة الجزاءات
الكنيسي
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رقية جمال
 
قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن مطالبته للمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب مكرم محمد أحمد، بمراجعة قرارات وقف بعض الإعلاميين والبرامج، جاءت بعد لائحة الجزاءات الكوميدية المأساوية التى صدرت عن المجلس ونشرت منذ عدة أيام.

واعتبر "الكنيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، اليوم السبت، أن هذه الجزاءات إساءة للإعلام، وإساءة لمصر، إلى جانب أن بها تعدي على اختصاصات نقابة الإعلاميين، وهو مايحدث منذ فترة.

وتابع، أنه أرسل خطاب للأعلى للإعلام للتأكيد على أن هناك تجاوز لحقوق وإمكانيات نقابة الإعلاميين، موضحًا أن هناك ميثاق شرف إعلامي، ومدونة سلوك مهني معتمدين من الدولة تعمل بهم النقابة، منوهًا إلى أنه يسعى للتنسيق والتكامل بين المجلس الأعلى للإعلام والنقابة، بدلًا من الإضطرار للتحرك من مجلس النواب أو مجلس الدولة.
المزيد عن: مصر جزاءات الكنيسي الإعلام اخبار مصر
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