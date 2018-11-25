الطالع الفلكى الأحد 25/11/2018..وَجْهَىْ الجَوْزَاء!

**القمر فى الرّبع الثّالث، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبَانَا من 24 نوفمبر - 6 ديسمبر.





*اليوم 16 هَاتُور قبطى، 25 تشرين ثَانِ رُومى ، 17 رَبيعٍ الأوّل ،مُمتَزِجْ، أداء العبادات والصِيَام لله تَعَالى مطلوبٌ اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.

قال الحكيم المصرى: - الفَرْأ جُوّا البنى آدم نفسه ،كل بنى آدم فينا ليه عالم تانى خالص جُوّاه.(وحيد سيف من فيلم الأيدى القذرة-1979)





*القمر فى السّرطان"غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الجَوْزَاء يعنى

تكوين علاقات جديدة وتقوية القديمة وترميم المُتضرّرة ، تقوية روابط صِلَة الرّحم والحفاظ عليها ، إتصالات وتلفونات ورسائل بريديّة وإلكترونيّة لنقل المعلومات من وإلى الآخرين،تطبيق الجوزاء لمبدأ تبادل المنافع فالجوزاء بالإضافة للميزان ماهر فى العلاقات التجارية والسّمسرة وتوصيل هذا بذاك،الإعلان والإعلام عن بضاعتك مُهمّ مهما كانت مُمتازة وبدون الإعلان تُصبح بضاعتك غير مُجدية ، هذا ينسحب على العلاقات العاطفيّة لتوصيل عريس من القدس بعروس من سَبَأ لكن دون إضافة بُهارات أو رُتوش فالأمانة تقتضى توصيل المعلومة سليمة غيرناقصة أو مُشوّهة أو مغلوطة ، الجوزاء يعنى لغتين/جنسيتين/ثقافتين ، هذا يعنى تشجيعك على تعلّم لغة أجنبية جديدة تكون مصدر دخل إضافى للقمة عيش شريفة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُوافق ذكرى ميلاد الفنان عماد حمدى وشقيقه التوأم عبد الرحمن رَحِمَهُمَا الله ، إحتفالاً بذكراه فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم عماد حمدى مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليهما بالفَاتِحَة.

(كريستيان ديور)،(ماسة نقيّة)،(ملك أتلانتيس)،(رقم ذهبى)،(لم يُهزم)،(سحر مُفيد)، (علبة سكاكر/حلويّات)،(باليرينا)،(حقول خضراء).





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: بوجود شخص من أنصاف المُتعلمين لكن يتمتّع بالذكاء الإجتماعى فأنت مُعرّض لتشويش ذهنى لتكون ضحية لمُحتال، درهم وقاية.





برج الثور: من المُفيد أن نقع تحت ضغط عصبى من وقتٍ لآخر لأنه يستنفر فينا قدراتنا ومهاراتنا الدفينة ، قيامك بحل المشاكل يعنى تراكم لخبراتك.





برج الجوزاء: إبتعد عن الخشونة والفظاظة مع الآخرين خاصةً صغار السن ، غلّف كلماتك فى ورقة سوليفان لتضمن وصولها للأذن المطلوبة بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: لاتجبر نفسك على التقدم فى علاقة رومانسيّة لاتشعر معها بالرّضا، حدّد ماتريده لنفسك لتوفر على نفسك وغيرك الوقت والجهد ، والمال.





برج الأسد: شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ، هذا يعنى الإنتباه لأموالك ونفقاتك وألا تَشْتَرِ إلا ماتحتاجه فقط وليس لِهَوَس الشراء.





برج العذراء: فريق عمل مُتعاون يُنهى العمل بمشيئة الله تَعَالى بوقت أسرع وكفاءة أفضل،أمام نيّة التعاون تتضاءل العراقيل.

برج الميزان: لست فى حالة مزاجيّة لتحمّل مُداعبات الآخرين، هذا لايعنى أن تكون فظّاً عند ردّك على زميل طيّب النيّة لا يقصد إزعاجك.





برج العقرب: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص،ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج القوس: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض،لاتورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج الجدى: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.

برج الدّلو: لاتقد سيارتك أو تنغمس فى مهمّة عمل ثقيلة إن لم تكن قد نلت كفايتك من النوم ، وإلا فتمسّك بأعمالك الروتينية فقط وأجل مايُمكنك تأجيله.



