زي النهاردة بتاريخ 25-11-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 25-11-2018





أحداث





885 - بدأ حصار باريس من قبل الفايكنج.





1177 - تشابك قوات صلاح الدين الأيوبي قائد الأيوبيين مع قوات بلدوين الرابع قائد مملكة بيت المقدس في معركة تل الجزر الذي نتج عنه إنتصار بيت المقدس وإنسحاب الجيش الأيوبي.





1487 - إليزابيث يورك تتوج ملكة لانجلترا.





1491 - بدء حصار غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس.





1492 - توقيع معاهدة استسلام غرناطة في الأندلس للملك ‹فرديناند الخامس›.





1875 - الخديوي إسماعيل يبيع أسهم مصر في قناة السويس لبريطانيا، وكان يقدر عدد الأسهم بمائة وسبعين ألف سهم.





1915 - ألبرت أنيشتاين يقدم النظرية النسبية العامة لأول مرة أمام الأكاديمية البروسية للعلوم.





1956 - توحيد الجيش المصري والجيش الأردني والجيش السوري تحت القيادة المصرية.





1975 - استقلال سورينام عن هولندا.





1979 - بداية انتفاضة محرم في القطيف شرق السعودية، وهي مواجهات حدثت بين أبناء المحافظة وقراها وبين قوات الحرس الوطني، وكانت هذه الأحداث متزامنه مع حادثة الحرم المكي.





1986 - افتتاح جسر الملك فهد والذي يربط بين السعودية والبحرين.





1987 - السوري خالد عكر والتونسي ميلود بن ناجح من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، ينفذان عملية الطائرات الشراعية ويحطان بطائراتهما الشراعية داخل معسكر إسرائيلي، والحصيلة قتل وجرح أكثر من 35 جندي.





1992 - الموافقة على تقسيم تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين وهما التشيك وسلوفاكيا وذلك اعتبارًا من 1 يناير 1993 وذلك بعد استفتاء شعبي.





2011 - المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يكلف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة.





2016 - تصادم قطارين في محافظة سمنان الإيرانية يسفر عن وفاة 45 شخص على الأقل وإصابة 103 آخرين.





مــــــــواليــــــــد





1454 - كاترين كورنارو، ملكة قبرص.





1562 - لوبي دي فيغا، كاتب مسرحي وشاعر إسباني.





1816 - فيكتور أدولف مالتي بران جغرافي وعالم خرائط فرنسي.





1844 - كارل بنز، مهندس ألماني.





1867 - طلعت حرب، اقتصادي مصري ومؤسس بنك مصر.





1881 - يعقوب فيشمان، شاعر إسرائيلي.





1903 - أبو الأعلى المودودي، مفكر إسلامي هندي.





1909 - عماد حمدي، ممثل مصري.





1915 - أوغستو بينوشيه، رئيس تشيلي.





1917 - أسمهان، مغنية وممثلة سورية / مصرية.





1923 - ماونو كويفيستو، رئيس فنلندا التاسع.





1941 - رياض أحمد جوهر شاهي، الزعيم الروحي ومؤسس الحركة الروحانية العالمية انجمن سرفروشان اسلام.





1944 - الشيخ جابر خالد جابر الصباح، عسكري ووزير كويتي.





1946 - سامية الجزائري، ممثلة سورية.





1952 - عمران خان، لاعب كريكت وسياسي باكستاني.





1952 - جون لينش، سياسي أمريكي.





1957 - صباح بركات، ممثلة سورية.





1962 - هيرونوبو ساكاغوتشي، مصمم ومخرج ومنتج ألعاب ياباني.





1963 - خالد الصاوي، ممثل مصري.





1965 - دوجراي سكوت، ممثل اسكتلندي.





1965 - لطيفة رأفت، مغنية مغربية.





1967 - كازيا ناكاي، ممثل أداء صوتي ياباني.





1971 - كريستينا أبلغيت، ممثلة أمريكية.





1977 - ميرنا وليد، ممثلة لبنانية تعيش في مصر.





1977 - جويرمو كانياس، لاعب كرة مضرب أرجنتيني.





1980 - أرون موكوينا، لاعب كرة قدم جنوب أفريقي.





1981 - تشابي ألونسو، لاعب كرة قدم إسباني.





1984 - جاسبارد أوليه، ممثل فرنسي.





1986 - كريغ غاردنر، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1988 - جاي سبيرينغ، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1992 - نيفين ماضي، ممثلة سورية تعيش في الإمارات العربية المتحدة.





وفيـــــــــــات





311 - بطرس الأول، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





1185 - البابا لوسيوس الثالث.





1456 - جاك كور، تاجر ومصرفي فرنسي.





1885 - توماس أندروز هندريكس، سياسي أمريكي.





1950 - يوهانس فلهلم ينسن، كاتب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1944.





1974 - يو ثانت، أمين عام الأمم المتحدة.





1976 - خير الدين الزركلي، كاتب ومؤرخ وشاعر وصحفي سوري.





2001 - رياض أحمد جوهر شاهي، زعيم روحي باكستاني.





2003 - ماري كويني، ممثلة ومنتجة مصرية.





2005 - جورج بست، لاعب كرة قدم أيرلندي شمالي.





2006 - مصطفى مصباح زادة، حقوقي وعالم الاقتصاد وصحفي إيراني.





2012 - دايف سكستون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





2016 - فيدل كاسترو، رئيس كوبي سابق.





أعيــــــــاد ومنــــــــــاسبـــــــــــــات





اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.



