تعرف على تفاصيل مشروع الألف قرية

كشف محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع الألف قرية، لإنشاء حضانات بمساحة فدان واحد في كل قرية.



وأوضح "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن المشروع يضم ورش صغيرة لكي يمتلكها الشباب.



وأضاف: "نعمل على ذلك المشروع وسيتم تنفيذه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيوفر عدد من الصناعات الصغيرة التي تمتص عمالة كثيرة وتشجع الشباب".

