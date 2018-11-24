أديب مطالبًا الشباب التوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: "الحكومة مش هتعين حد"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك أموال في مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشرط الجدية من 1000 إلى 5 مليون جنيه، مضيفًا: "البزنيس هو الحل، وأنك تكون رائد أعمال".



وأضاف "أديب"، مخاطبًا الشباب: "متستناش تعيين الحكومة.. الحكومة مش بتعين حد، والمرتب الحكومي مالهوش لازمة"، متابعًا: "افتحوا مشروعات خاصة، وهتاكلوا الشهد".



حث الإعلامي عمرو أديب، الشباب على التوجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلا: "نحن نحرض الشباب على أن يتوجهوا إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويحصلوا على حقوقهم كشباب".