فرج عامر يكشف عن قانون مهم سيتم مناقشته اليوم بالبرلمان

كشف محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أهم القوانين المطروحة أمام اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة قانون اتحاد الصناعات الأحد في البرلمان.



وأضاف "عامر" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا القانون سيغير الاتحاد تغيير جذريًا بما يتناسب مع الأوضاع الحالية وسيمثل الصناع تمثيلًا عادلًا في كافة المصانع سواء مصانع صغيرة أو كبيرة أو متوسطة، متابعًا: "الاتحاد سيكون مستقلًا وفقا للقانون الجديد ولن يختار وزير الصناعة رئيس اتحاد الصناعات".



وأشار إلى أنه سيتم مناقشة قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال، وسيتم العمل على قانون المناطق الصناعية، الذي يحدد كيفية تعامل الدولة مع المناطق الصناعية ونوعية الأراضي المطروحة للمطورين الصناعيين، والقواعد المنظمة لهذا العمل.



وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "سيتم مناقشة قانون يحدد قواعد الإعلان في الصناعة"، مضيفًا: "دورنا الرقابي يتمثل في عقد جلسات استماع مع رؤساء جمعيات المستثمرين، وكافة المعنيين بالصناعة، للتركيز على المشاكل الصناعية".

