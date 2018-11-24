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رئيس "الأرصاد" يوجه تحذير للمواطنين بشأن شتاء هذا العام.. ويؤكد: لم يبدأ بعد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:49 م
رئيس الأرصاد يوجه تحذير للمواطنين بشأن شتاء هذا العام.. ويؤكد: لم يبدأ بعد
الدكتور أحمد عبد العال
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كساب أحمد
 

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الشتاء هذا العام سيكون بارد، وستتساقط الأمطار بشكل كبير جدًا على السواحل الشمالية.

وتابع "عبد العال"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن مصر تأثرت خلال المرحلة الأخيرة بالتغيرات المناخية التي أثرت على حال الطقس في العالم كله.

وحذر المواطنين من بداية فصل الشتاء، قائلًا: "الشتاء لم يبدأ بعد.. وسيبدأ 21 ديسمبر، واحنا لسه في فصل الخريف".
المزيد عن: مصر شتاء خريف حالة الطقس حالة الجو توك شو اخبار مصر أرصاد
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