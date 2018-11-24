حملات أمنية على شوارع وميادين العاصمة.. تعرف على نتائجها

شن أمن القاهرة، حملات مكبرة على عدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية، استمرارًا للحملات المتتابعة، التى تقوم بها المديرية، وذلك لتحقيق السيطرة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام، و تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمراراً لجهود المديرية في فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمني لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور و الميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام ومجابهه كافة الظواهر السلبية بالشارع ومنها انتشار عربات التوك توك والأسواق العشوائية والمقاهي بدون ترخيص.

وتم القيام بحملات ليلية مكبرة على عدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية إستمراراً للحملات المتتابعة التي تقوم بها المديرية بمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية كلا فيما يخصه وقد أستهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالعاصمة كالتالي :-





قطاع القاهرة الجديدة :-

(مناطق التجمع الثالث –محيط الجامعات والمدارس بالقطامية – الرحاب – مدينة بدر) .





قطاع الشرق :-

شملت (حى المطرية – محيط مستشفى المطرية – محطات المترو – حى السلام أول – حى شرق مدينة نصر- حى المرج – حى مصر الجديدة)





قطاع الغرب :-

(حى غرب – حى الجمالية – السيدة زينب - الموسكى).





قطاع الشمال: -

(حى الساحل – بولاق أبو العلا – حدائق القبة).





قطاع الجنوب :-

(حى المعادى – دار السلام - حلوان).

في مجال المرافق :

(482إزالة إدارية , 82إشغال طريق , 46بائع جائل ،12 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة، ، 1تروسكل بيع فاكهة، 6عدم حمل شهادة صحية ، 18 محضر تلوث بيئة ، 33محاضر إدارة بدون ترخيص ، 7 لافته إعلانات - 3فاترينة استانلس – 3 توك توك )





في مجال المرور

(2243كلبش ، 43تعطيل حركة المرور ،640سحب تراخيص ، 3582مخالفات نموذج 125، 112تصالح ، 22طمس لوحات ، 60أنتظار في الممنوع ، 21ملصقات ومعلقات ، 127مخالفة شروط الترخيص ، 11حظر سير النقل ، 45دون رخصة قيادة ، 40بدون رخصة تسيير ، 97أنبعاث دخان ، 74 أمن ومتانة ، 1 حجز درجات نارية ، 2مركبات بدون لوحات )





في مجال البحث

(8 احكام الجنايات ، 7 أحكام مستأنف ، 32 أحكام جزئى ، 78 مخالفات ، 143 غرامات ، 65000 مبالغ محصلة ، 13 قضية مخدرات ، 1 سلاح نارى ، 5 سلاح أبيض ، 12 فرد خرطو ش)





هذا وسوف تتواصل الحملات بتلك المنطقة ومناطق أخرى لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة و إعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع .



