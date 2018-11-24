5 أخبار في الملاعب العربية اليوم السبت 24-11-2018 لا تفوتك

شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول إنهاء سلسلة انتصارات الهلال وحقيقة انضمام بونجاح للدوري السعودي بعد مستواه المميز الذي يقدمه مع فريق السد هذا الموسم، والمدير الفني الذي يسعى نادي أحد في التعاقد معه خلال الفترة الماضية.





في ملعب الفيصلي الهلال يودع قطار الانتصارات





أستطاع نادي الفيصلي أن يوقف قطار انتصارات الهلال الذي دام على مدار 9 مباريات تفوق فيها "الزعيم"على رفاقه في الدوري السعودي، إلا أن القطار توقف بشكل مفاجئ بعدما سجل الفيصلي وهز الشباك.





ولعل بتعادل الهلال اليوم أمام الفيصلي حرمه من مواصله أرقامه القياسية التي يسعي لتحقيقها من بداية الموسم.





بونجاح على أعتاب الدوري السعودي





خطف بغداد بونجاح، المهاجم الجزائري أنظار الجميع في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مع فريقه السد خلال الفترة الماضية.





وكشفت الأيام الماضية رغبة بعض الأندية السعودية على رأسها نادي الاتحاد والشباب في الحصول على خدمات بونجاح.





وفي سياق متصل أشارت بعض التقارير الصحفية أن اللاعب تلقى عرضًا من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.





وقال موقع "dzfoot"الجزائري، أن نادي السد يرفض التفريط في خدمات اللاعب في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه، وأوضح أن بونجاح يوافق على إعارته لمدة عام واحد.





مدرب الاتحاد السابق على رادار نادي احد





أشارت بعض التقارير الصحفية السعودية، أن إدارة أحد قد وضعت التشيلي لويس سييرا، مدرب الاتحاد السابق ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق خلال الفترة القادمة.





ويأتي ذلك بعدما قررت إدارة نادي أحد إقالة فرانسيسكو أرسي من تدريب الفريق بعد المستوى الغير مرضي الذي ظهر به والخسارة من الفتح برباعية.





ترك ال شيخ يثور على الاتحاد والسبب مباراة





وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عدة أسئلة للاتحاد السعودي لكرة القدم حول تأجيل مباراة النصر والوحدة، وطالب آل شيخ من الاتحاد تفسير لما يحدث.





وكتب ترك آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سؤال مهم واوجهة ل الاتحاد السعودي وللأخ عادل البطي … مباراة احد والهلال أتاجلت … النصر والوحدة ماتأجلت ؟! احد يفهمني !".





وتابع: “أشياء غريبة تحدث وكأن المقصود إفشال الدوري وقتل المنافسة فيه، الدوري ل ١٦ فريق … وكل فريق له حق المنافسة”.





زوران يكشف السر في تواجد الشحات على دكة البدلاء امام اتحاد كلباء





تحدث الكرواتي زوران ماميتش، في تصريحات صحفية بعد المباراة قائلًا: "فضلت الاحتفاظ بخدمات حسين الشحات وجلوسه على دكة البدلاء، نظرًا لعدم جاهزيته ولعب المباراة كاملة وكان ذلك جزءًا من خطتي"





وتابع الكرواتي : كانت خطتي قبل بداية المباراة هى الدفع بالشحات خلال أحداث الشوط الثاني".





معللًا: "أن الشحات قادر على صناعة الفارق وتحقيق المطلوب منه على المستطيل الأخضر".