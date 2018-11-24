شيكابالا يستعيد ذاكرة التهديف في سقوط أبولون في الدوري اليوناني

خسر فريق أبولون سميرنى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمود عبد الرازق شيكابالا أمام مضيفه باناثينايكوس بنتيجة 5 /1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري اليونانى.





وشارك الدولي المصري محمود شيكابالا في التشكيل الاساسي لفريق أبولون ونجح في تسجيل أول أهدافه بقميص الفريق اليوناني في شباك باناثينايكوس في الدقيقة 67 من زمن اللقاء من تسديدة رائعة.





وجاءت أهداف باناثينايكوس عن طريق كل من، فيديريكو ماكيدا هدفين، وهدف لكل من كوريليس، اينسوا و ماتياس يوهانسون فى الدقائق 15، 41، 58، 62 و 90 من زمن اللقاء.





بتلك النتيجة يرتفع رصيد باناثينايكوس للنقطة 24 فى المركز الثانى، بينما يتجمد رصيد أبولون سميرنى عند نقطة واحدة فى المركز السادس عشر والأخير.



