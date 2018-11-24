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مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة المصري

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:29 م
مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة المصري
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علي نبوي
 
أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي قائمة فريقه لمواجهة المصرى البورسعيدي المقرر لها الثامنة مساء غداً الأحد على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من :-

عامر عامر ومحمود حماده وأحمد شديد قناوي ومحمد حسين عضل ووليد حسن ومحمد موسى ومعاذ الحناوي ومحمود البدري وعبد الرحمن فاروق وهشام شحاته وعبد العزيز موسى ومصطفى الجمل وعبد الله راشد وعبد العزيز إبراهيم وجيمس تيدي ووهاب أنان وموسى دياورا ووليام.

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