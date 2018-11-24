5 اخبار نارية لريال مدريد اليوم السبت 24-11-2018





وجاءت أبرز 5 أخبار تخص النادي الملك لليوم السبت 24 نوفمبر على النحو التالي :





* إيبار يسقط ريال مدريد بثلاثية ويلحق بسولاري الهزيمة الأولي :

سقط فريق ريال مدريد الإسباني في هزيمة ثقيلة من فريق إيبار بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

انتهي الشوط الأول بتقدم فريق إيبار بهدف في الدقيقة 16 جاء عن طريق غونزالو إسكالانتي ليمنح أصحاب الأرض التفوق خلال الـ45 دقيقة الأولي، وفي الشوط الثاني خطف إيبار هدف جديد عن طريق سيرجي اينريش في الدقيقة 52 قبل أن يزيد زميله إنريكي غارسيا كيكي من أوجاع ريال مدريد بالهدف الثالث في الدقيقة 57 لينتهي اللقاء 3-0.

وبهذه النتيجة يرفع إيبار رصيده للنقطة 18 فيما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 20.





*ريال مدريد يُفند تسريبات "فوتبول ليكس" عن تعاطي راموس للمنشطات :





أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، بيان رسمي، للرد على ما يتعلق بالمعلومات التي نشرتها "Football Leaks" في إشارة إلى قائد الفريق سيرجيو راموس، بأنه تعاطى منشطات قبل نهائي كارديف 2017، لسرعة التعافي قبل النهائي.

وقال النادي ما يلي:

1. لم يُخالف سيرجيو راموس أبدًا قواعد مكافحة المنشطات.

2. طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) معلومات في الوقت المناسب وأغلق المسألة على الفور ، كما هو معتاد في هذه الحالات ، بعد التحقق من قبل الخبراء أنفسهم في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، AMA ، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم نفسها.

3. بالنظر محتوى المنشور المذكور أعلاه ، فإن النادي لا يدافع عن نفسه في أمر لا دليل فيه.





* ريال مدريد يسجل رقما سلبيا منذ موسم 2000 :

خسر نادي ريال مدريد الإسباني، من منافسه نادي إيبار، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

واستقبل ريال مدريد أهدافًا في جميع مبارياته الـ7 خارج الديار هذا الموسم في الليغا, وهذا لأول مرة منذ موسم 1999-2000 في نفس الفترة.

يذكر أن سانتياجو سولاري قد تلقي هذة الخسارة الأولي له مع الملكي منذ توليه تدريب ريال مدريد.

*بعد الخسارة القاسية من إيبار.. فاران يؤكد وجود مشكلة دفاعية في ريال مدريد :

أكد ‏رافائيل فاران لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إن لاعبي أيبار لعبوا بطريقتهم، وان المباراة كانت معقدة، وانهم لم يستطيعوا الخروج بالكرة من تحت الضغط.

وقال فاران في تصريحات صحفية : "‏نحن لسنا جميعنا مرتاحين هذا الموسم، وأنها مشكلة جماعية يجب أن نكون متحدين و نستمر في العمل".

وواصل : "‏لقد كنّا نسير بشكل جيّد ونفوز و الأن خسرنا مرة أخرى، وعلينا أن نحاول الفوز مرة أخرى و العودة إلى الطريق الصحيح".

*راموس: اتهامي بتعاطي المنشطات كذبة .. وسأرد على من اتهمني :

تحدث الدولي الإسباني سيرخيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني، عن التسريبات التي أفادت أنه تعاطى المنشطات قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروربا 2017 ، مؤكدًا أنها قضية صعبة ومعقدة.

وقال راموس في تصريحات صحفية: "سأقوم بالرد على من اتهمني رفقة الفريق القانوني الخاص بي، ريال مدريد والاتحاد الأوروبي تحدثا بالفعل، لم أقم أبدا طوال مسيرتي الكروية بخرق أي قانون".

وأضاف: "لقد علمنا بالمعلومات مسبقا، اتصلوا بنا قبل شهر ونصف مهددين بنشر المعلومات، لم نملك ما نخاف منه، سأقوم بالاجراءات اللازمة لأن هذه محاولة جادة لتلطيخ صورتي، الحقيقة معنا، ولذلك أنا هادئ تماما".

وواصل: "لكن الأمر مؤلم، لذلك سأقوم باجراءات قانونية، لم أخرق أي قانون، لقد نجحت في 200 أو 250 فحص منشطات طوال مسيرتي".

واختتم: "للحقيقة وجه واحد وللكذب عدة أوجه، لكنها في النهاية ستظل كذبة، إذا كنت متأكدا من شيء واحد فهو ساعات عملي واجتهادي".

شهد اليوم السبت، الموافق 24 من شهر نوفمبر 2018، العديد من الأحداث الهامة، منها ما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم في بطولة الليجا، أو خارج الملعب، حيث القضية التي تم إعادة فتحها بشأن تعاطي نجم النادي الملكي سيرخيو راموس بتعاطي المنشطات.