حماية المستهلك: لم نتلق شكاوى من تخفيضات "الجمعة البيضاء" حتى الآن

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أصدر بيان لتوعية المواطنين من العروض الوهمية خلال عروض الجمعة البيضاء، فضلًا عن تحذير التجار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.





وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء السبت، أن الجهاز لم يرصد أي شكاوى من شراء هذه العروض حتى الآن، متابعًا: "حتى الآن لم ترد بلاغات سلبية، الناس ممكن تشتري وبعد يوم أو يومين يكتشف أن السلع معروضة بأقل من هذا السعر، أو بها عيب في الصناعة، ويتم الاتصال بالتاجر واتخاذ الإجراءات اللازمة فور ذلك".





وأوضح أن إقبال المواطنين على عروض الجمعة البيضاء، أقل هذا العام من الأعوام الماضية، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عملية بالتنسيق مع جهاز الضبطية القضائية، للرد على كافة استفسارات المواطنين بشأن أسعار السلع.





وأصدر جهاز حماية المستهلك أمس الجمعة، بيان يحذر فيه المواطنين من بعض التخفيضات الوهمية في الجمعة البيضاء.