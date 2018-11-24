رجا ناصر الدين يفجر مفاجأة عن نادين الراسي

أعلن الإعلامي اللبناني ​رجا ناصر الدين، عبر صورة حصرية زواجه من الفنانة اللبنانية ​نادين الراسي​، لكنهما عادا وانفصلا.





ناصر الدين ونادين الراسي كانا قد اثارا الجدل منذ فترة، إذ انتشرت أكثر من صورة لهما سوياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخرجت أكثر من شائعة تحدثت عن ارتباطهما، في وقت لم يؤكد الطرفان الشائعات ولم ينفياها.





يذكر أن الممثلة نادين الراسي، تعيش في الفترة الأخيرة مشكلة عائلية بينها وبين طليقها ​​جيسكار أبي نادر​​ الذي اتهمها بمحاولة قتله.