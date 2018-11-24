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تركيا تحتج على نقاط مراقبة عسكرية أمريكية شمالي سوريا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:21 م
تركيا تحتج على نقاط مراقبة عسكرية أمريكية شمالي سوريا
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وكالات
 

نددت تركيا بخطة أمريكية لوضع نقاط مراقبة عسكرية شمالي سوريا على الحدود مع تركيا.


ويقول الأمريكيون إن الهدف من الخطة تخفيف التوتر بين القوات التركية ومسلحين أكراد تدعمهم واشنطن.


لكن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، يرى أن وجود تلك النقاط على الحدود قد تكون محاولة لحماية المليشيا 

الكردية.


وقال في تصريح لوكالة الأناضول التركية: "رأيي أن هذه الإجراءات تزيد الأمور تعقيدا، وأخبرنا نظراءنا 

الأمريكيين بعدم رضانا عن ذلك مرارا".


وكان وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، قال الأربعاء إن واشنطن تريد إنشاء نقاط مراقبة عسكرية على طول 

الحدود السورية الشمالية، للمساعدة في تخفيف التوتر بين الأتراك وحلفائها الأكراد الذي تدعمهم واشنطن في

 الحرب على تنظيم داعش.

وأوضح أن القرار سيتخذ "بالتعاون مع تركيا".

وحض آكار مرة أخرى الولايات المتحدة على وقف دعمها لمليشيا وحدات حماية الشعب الكردي، مشيرا إلى أن

 نقاط المراقبة "لا فائدة له".

وقال إن تركيا "لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الضرورية على الجهة الأخرى من حدودها لمواجهة أي تهديد".


وتعتبر تركيا المليشيا الكردية في سوريا فرعا للجماعات المسلحة الكردية التي تقود تمردا على أنقرة منذ عقود 

وتشن هجمات في المدن التركية.

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