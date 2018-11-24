أداء مخيب.. ريال مدريد يتلقى أول صفعة تحت قيادة سولاري بثلاثية مذلة





خسارة جديدة يكتبها ريال مدريد في سجل مشواره هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيثُ سقط الملكي أمام إيبار بثلاثية نظيفة في مفاجئة غير متوقعة وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثالثة عشر من الليجا.





ويحتل فريق ريال مدريد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، ويتواجد إيبار في المركز السابع بـ 18 نقطة.





- أول سقوط لسولاري:

تعد أول هزيمة لمدرب ريال مدريد الجديد سانتياجو سولاري الذي قاد الملكي حتى الآن في 5 مباريات فقد فاز بـ 4 لقاءات وخسر لقاء إيبار بمستوى متذبذب وغير جيد وهو ما يعاني منه الأبيض في ظل عدم الاستقرار الفني.









- إيبار يدخل التاريخ:

يعتبر الفوز هو الأول لإيبار في تاريخه علي حساب ريال مدريد، وقد سجل لإيبار في شباط المدريديستا كلًا من؛ جونزالوا إسكالانتي وسيرجي إنريك، كيكي.









- أداء مخيب لآمال المدريديستا:

تتحدث أرقام مباراة ريال مدريد وإيبار عن مدى انخفاض مستوى لاعبي الأبيض وضعف المستوى بشكل كبير فالفريق صار بدون هوية، والدليل أن بنزيما وقع في مصيدة التسلل أمام إيبار 9 مرات وهو الرقم الأعلى له في تاريخه خلال الليجا مع ريال مدريد!









- تأثير الدون:

لا يزال فريق ريال مدريد يعاني بشكل واضح من رحيل كريستيانو رونالدو الذي ذهب لخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي تاركًا جماهير السانتياجو تتحسر عليه.



