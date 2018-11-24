اللبناني زياد رحباني يصل مطار القاهرة استعدادًا لحفله بمركز "المنارة" بالقاهرة الجديدة (صور)

وصل مساء اليوم الفنان اللبناني العالمي زياد رحباني، لمطار القاهرة الدولي قادما من بيروت، لإحياء حفلا موسيقيا ضخما علي مسرح مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد غياب استمر 5 سنوات عن إحياء الحفلات في مصر.

يرافق رحباني خلال الحفل فقرته الموسيقية التي تضم 50 عازفا ومنشدا وكان في استقباله بمطار القاهرة منظما الحفل تامر عبد المنعم "pmg"ومصطفى أبودشيش "mostiic".

ومن المقرر أن يقدم زياد خلال الحفل، برنامجًا حافلًا بالأعمال الغنائية والموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي اطلق في مطلع السبعينيات وحتى الآن.