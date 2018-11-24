بحضور الواضح وسيف والجماهير: بنى سويف يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة الفيوم





عاد الفريق الكروى الأول لاستكمال تدريباته اليومية على ملعب النادى وذلك عقب حصول لاعبي الفريق على راحة 24 ساعة عقب لقاء المباراة الأخيرة أمام طهطا والتى انتهت بفوز بنى سويف بهدف نظيف بمنافسات دورى القسم الثانى وذلك استعدادا لمواجهة الفيوم الحكومية القادم .





وخلال التدريب الذى حضره الثنائى احمد سيف النصر ومحمد الواضح أعضاء مجلس إدارة النادى وأعضاء لجنة الكرة ، حرصا ثنائى لجنة الكرة ومحمد يوسف المدير الفنى للفريق ووائل حبيب مدير الكرة بالنادى على تهنئة اللاعبين بالفوز بمباراتهم الأخيرة والأداء الرجولى.





وشدد الجميع على اللاعبين بأهمية مواصلة بذل المزيد من الجهد والعرق بالتدريبات والمباريات لمواصلة تحقيق النتائج الطيبة وإسعاد الجماهير والمتابعين والتمسك بصدارة جدول الترتيب للصعود للدورى الممتاز .





وشهد التدريب حضور جميع اللاعبين وعودة احمد معوض لاعب وسط الفريق للتدريبات الجماعية وذلك عقب شفائه من الإصابة.





كما شهد التدريب حضور العشرات من جماهير بنى سويف الرياضى والتى حرصت على متابعة المران وتشجيع الفريق وتهنئة الجميع بالفوز ومطالبة الفريق بمواصلة الصدارة والتأكيد على الوقوف الدائن خلف الفريق والتشجيع المثالي بجميع المباريات .



