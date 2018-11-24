5 أخبار في الأهلي اليوم السبت 24-11-2018 لا تفوتك





شهد النادي الأهلي العديد من الأحداث الرياضية هذا اليوم، سواء التي تخص الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة أو فريق الكرة الأول، والجميعة العمومية العادية التي عقدت على مدار يومين.





ونستعرض أبرز ما جاء من أخبار للنادي الأهلي اليوم السبت :-









-مرجان يؤكد استقرار حالة الخطيب





أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، استقرار الحالة الطبية لمحمود الخطيب بعدما أجرى عملية جراحية لاسئصال ورم في الرقبة يؤثر على الحبل الشوكي.

وأضاف مرجان بأن بيبو يؤدي برنامجه العلاجي بشكل طبيعي وسيغادر المستشفى خلال اليومين المقبلين.









-يوسف يقود تدريبات الأهلي للمرة الأولى خلفا لكارتيرون وظهور طارق سليمان





قاد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الفريق الأحمر للمرة الأولى بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، استعدادا لمباراة المقاولون العرب، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





وحرص يوسف قبل مران اليوم على عقد جلسة لمدة ساعة مع اللاعبين طالبهم خلالها بنسيان الفترة السابقة والتركيز في الفترة الحالية، والتركيز في المباريات المقبلة وضرورة تحقيق الفوز أمام المقاولون لإسعاد جماهيرهم.





كما شهد مران الأهلي ظهور طارق سليمان وقاد تدريبات حراس مرمى الفريق الأحمر، خلفا لمصطفى كمال والذي اعتذر عن الاستمرار في المهمة.









-طبيب الأهلي يؤكد غياب الشناوي وفتحي وهاني عن مباراة المقاولون العرب





أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب الثلاثي محمد الشناوي حارس المرمى، وأحمد فتحي ومحمد هاني عن مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء بسبب الإصابة.





ويعاني الشناوي من ألام في العضلة الضامة، فيما تعرض فتحي للإصابة بمزق في العضلة الأمامية، بينما يعاني هاني من الإصابة جزع في مفصل الكاحل.









-غرامة مالية على عاشور وزكريا





قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية مغلظة على حسام عاشور، لما بدر منه تجاه حكم مباراة الفريق الأحمر السابقة أمام الوصل الإماراتي.





كما قرر عبد الحفيظ تغريم مؤمن زكريا ماليا لغيابه عن مران الفريق اليوم السبت دون الحصول على إذن مسبق.









-عدم اكتمال النصاب القانوني وتفويض مجلس الأهلي بمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية





لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، حيث سجل 2771 عضوا فقط، لتعلن اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية تفويض مجلس الإدارة بمناقشة جدول الأعمال كاملا عدا الميزانية والموازنة والحساب الختامي، ويتم إحالتها للجهة الإدارية، والتي ستقوم بدورها بإحالتهم إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.



