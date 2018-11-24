ناهد السباعي ترد على انتقادات إطلالتها المثير في "القاهرة السينمائي" (صور)
السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:12 مالفجر الفني
تعرضت الفنانة المصرية ناهد السباعي، للعديد
من الانتقادات بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته
الأربعين.
علقت ناهد السباعي، على الانتقادات بطريقة
ساخرة، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc،
قائلة: "إنها أصبحت معتادة على الانتقاد والسخرية من الفساتين التي ترتديتها في
المهرجانات".
وأضافت: "أنه لو صادف ولم يسخر أحدهم
من فستانها تشعر بأن هناك أمر غريبًا وتسأل نفسها ماذا حدث هل لم يعجبهم هذه المرة
ولم يكن جذاب؟".
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