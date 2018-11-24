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غدًا.. غرفة التجارة الفرنسية تستضيف وزير الصناعة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:03 م
غدًا.. غرفة التجارة الفرنسية تستضيف وزير الصناعة
وزير الصناعة- أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
تستضيف غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، غدا الأحد، الدكتور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ليتحدث عن أهم المشاريع والتطورات التي طرأت علي الوزارة.

ويتناول الوزير، إستراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.

كما يستعرض نصار، خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم ولا سيما فرنسا وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر من المنتجات المصرية.
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